Acun Ilıcalı, 2 yarışmacıya müjde verdi. Sema ve Sedat, çocuklarıyla görüşebilecekler. Güzel haber sonrası Sema ve Sedat gözyaşlarına hakim olamadı.
Survivor'da duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar
05.02.2017 - 15:42 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor 2017'de Acun Ilıcalı, Sema ve Sedat'a çocuklarıyla görüşebileceklerininin müjdesini verdi. Çılgın Sedat ve Sema gözyaşlarını tutamadı.
Etiketler : survivor,acun ılıcalı,çılgın sedat,sema,
444355 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/444355.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER