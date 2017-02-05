Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar geçse de Süperstar'ın şöhreti bitmek bilmiyor. İki yıl önce Twist markasının yüzü olan Ajda Pekkan'a, Türkiye pazarına girmek isteyen bir giyim firmasından teklif geldiği iddia edildi. Firma, yaz ve kış kreasyonlarının yüzü olması ve tek filmlik reklam için kamera karşısına geçmesi istenen şarkıcıya kesenin ağzını açtı.

DÜŞÜNMEK İÇİN ZAMAN İSTEDİ

Marka, yapılan görüşmeler sonucunda Süperstar'a 800 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) ücret teklif etti. Biraz düşünmek için yetkililerden zaman istediği öğrenilen Pekkan'ın reklam kampanyasını kabul edeceği konuşuluyor. Ajda Pekkan, daha önceki markadan 1 milyon TL almıştı.

ELÇİN SANGU VE MURAT BOZ'U SOLLAYACAK

Ajda Pekkan, eğer bu teklifi kabul ederse son yılların genç yıldızlarını gerisinde bırakmış olacak. Yıldızı parlayan oyuncu Elçin Sangu, bir reklam filmi için 2 milyon TL alarak rekoru eline geçirmişti. Murat Boz, 1.2 milyon TL alırken, Kerem Bürsin ise 1 milyon TL almıştı.