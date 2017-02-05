Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duymayan Kalmasın' programıyla geçen sezona bomba gibi giren ve Seren Serengil ile müthiş bir uyum yakalayan Deniz Akkaya, programdan ayrılma kararı ile şoka uğratmıştı. Uzun süre sessizliğini koruyan Deniz Akkaya, internet yayıncılığına adım atıyor.

YAYIN POLİTİKASI NEDENİYLE KANALI TERK ETTİ

Seren Serengil ile beraber sunuculuğunu yaptığı sabah programını 'terör saldırıları sonrasındaki yayın politikası' nedeniyle terk ettiğini duyuran Deniz Akkaya, "Benim için yas günüdür, şov her zaman devam etmemelidir" açıklamasını yapmıştı. Star TV'de yayınlanan programı bir günde verdiği kararla terk eden Akkaya'nın, ekranlardaki akıbeti merak konusu olmuştu.

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLUYOR

Uzun bekleyiş döneminin ardından Deniz Akkaya, bir nevi 'kendi işinin patronu' oluyor. Kendi kanalını video izleme platformu 'Youtube'da açma kararı alan ünlü sunucu, çok daha esnek ve özgür bir yayın politikası izleyebilecek. Deniz Akkaya'nın yanı sıra, Ahu Tuğba, Buse Terim, Didem Soydan gibi isimler de Youtube'da kendi kanallarını yönetiyor.

"TELEVİZYONDA DA VARIM AMA BURASI BAMBAŞKA"

Sosyal medyadan duyuruyu yapan Akkaya, "Sona hazırlanıyoruz. Ve farklı, bambaşka bir kanal ile geliyoruz. Televizyon platformunda da varım ama burası bambaşka!" ifadelerini kullandı.