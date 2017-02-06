Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

65. Miss Universe Güzellik yarışmasının kazananı belli oldu. 64 yıl sonra ilk kez bir Fransız güzel Iris Mittenaere, güzellik tacını taktı.

İLK 13'E GİREMEDEN ELENDİ

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden 21 yaşındaki Tansu Sıla Çakır ise ilk 13'e giremeyerek finalist olmaya hak kazanamayarak elendi.

SOSYAL MEDYADA JÜRİYE TEPKİ YAĞDI

Hatırlanacağı gibi Tansu Sıla Çakır'ın Türkiye'de yılın güzeli seçilmesi sosyal medyada büyük tepki uyandırmıştı. Çakır, sosyal medya kullanıcıları tarafından güzel bulunmamış ve Çakır'ı birinci seçen jüri tepkilerin odağı olmuştu.