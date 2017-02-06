Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Demet Akalın, bir süre önce, "Hülya Avşar'a öyle şarkı bulacağım ki, onu yeniden oluşturacağım. Onu patlatacağım. Kendini bana bıraksın" demişti. Akalın sözünde de durdu, Avşar'a hediye etmek için şarkısını buldu, ancak Avşar şarkıyı istemedi.

DEMET AKALIN: ONA SÜRPRİZ YAPACAKTIM, SAĞOLSUN VAZGEÇTİ

Demet Akalın, Gökhan Tepe'nin müzik hayatındaki 20'nci yılını kutladığı konsere katıldı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen gecede sahneye çıkan Demet Akalın sözü bir ara Hülya Avşar'a getirdi. Demet Akalın "Hülya'ya hediye etmek üzere süper bir şarkı buldum. Parasını verip aldım. Ona sürpriz yapacaktım. Ama sağolsun vazgeçti, istemiyor." dedi.

HÜLYA AVŞAR TELEVİZYON PROGRAMINA YOĞUNLAŞMIŞ

Akalın sözlerine şöyle devam etti: Televizyon programı başlıyor diye ekrana yoğunlaştı. Şarkı bana kaldı" dedi. Demet bir süredir Hülya Avşar'a hit şarkı arıyordu, arayışları boşa çıktı.