Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erhan Çelik'ten boşandıktan sonra yalnızlığa bürünen Gülben Ergen, kafa dağıtmak için Londra'ya gitti.

RUH HALİ PEK İYİ DEĞİL

Londra'da Soner Sarıkabadayı şarkılarıyla gününü geçiren Ergen, Instagram paylaşımlarıyla, ruh halinin pek iyi olmadığı izlenimini verdi.

"BENİM HALİM BU OLUR"

Soner Sarıkabadayı şarkısı dinledikten sonra makyaj masasına başını yaslayan Ergen çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından, "Hey Soner Sarıkabadayı sen böyle sözler yazarsan benim halim bu olur..." notuyla paylaştı.

"BU DA BİZE KAPAK OLSUN"

Ergen daha sonra adeta eski kocası Erhan Çelik'e mesaj vermek istercesine "Kimsenin sevgisiyle doğmadın. Kimsenin sevgisizliğinden ölmezsin!" yazılı bir görseli, "Bu da bize kapak olsun!" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

İşte Ergen'in Instagram paylaşımları: