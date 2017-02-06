Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim elendi? Survivor elemeye kalan isimler. Survivor 2017'nin üçüncü haftasında heyecan yine dorukta. Ünlüler ile gönüllülerin karşılaştığı dokunulmazlık oyununda iki takımdan da eleme adayları çıktı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında Sabriye'nin adı çıktı.Bireysel dokunulmazlığı kazanan Çılgın Sedat ise Adem'in adını çıkardı. İkinci turda ise dokunulmazlığı gönüllüler kaybetti ve Denisa ile Erdi elemeye kalan isimler oldu. Peki bu hafta Survivor'dan kim elenecek? Eleme potasına giren Sabriye, Erdi, Adem, Denisa kimdir?, ne iş yapıyor, kaç yaşında?... İşte Survivor hakkında merak edilenler...

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin belirleneceği dokunulmazlık oyununu finalde gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise Çılgın Sedat kazandı.

Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Sabriye ile Çılgın Sedat'ın adını verdiği Adem Survivor'da elemeye kaldı.

Bugün oynanacak ödül oyunundan sonra salı günü veda konseyi yapılacak. Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem'den en az oyun alan Survivor'dan elenecek. İşte Survivor'ın son haftasında yaşananlar...



Survivor'ın cumartesi günü yayınlanan bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Finala kalan yarışmayı kazanan ünlüler takımı oldu.

Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık sembolü oyununu ise Volkan kazandı.

Ada konseyinde gönüllüler takımından adı en çok yazılan Denisa elemeye kalan ilk kişi oldu.

Bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Volkan'ın adını verdiği Erdi elemeye kalan ikinci isim oldu.

İşte elemeye kalan Adem, Denisa, Erdi ve Sabriye'nin konseydeki sözleri...

Elemeye kalan Denisa şunları söyledi: Arkadaşlar biraz dinlenebilir miyim? Potada olmak çok yorucu çünkü. Bu isim neye göre yazılıyor ben anlamıyorum. Burada erkek kız karışık. En kötü performansta olan ben miyim? Anlamıyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Yoruldum.

DENİSA KİMDİR?

Eleme kalan Erdi ise şöyle konuştu: Volkan'ın kararına saygı duyuyorum. Bu tabii ki içten söylenmiş bir laf değil. Tenhada kulis yapanlar meydanda ne zamandan beri performans cetveli tutuyorlar? Fark etmez ben bu potalara çok alışığım korkmuyorum. Ama onlar bu potalara benim karşımda çıktıklarında korkacaklarını da tahmin ediyorum. Büyük üstak bilge kral Alija İzetbegovic'in bir sözü vardır. "Ver her şey bittiğinde biz düşmanlarımızın kin ve nefret dolu küfürlerini değil dostlarımızı sessizliğini hatırlayacağız" şeklinde. Fark etmez ben böyle potalardan çok çıktım. Çıkmaya da devam edeceğim. Gücümüzü de görecekler. Yarın akşam da yine görecekler. Ben buraya geldim, dokunulmazlık oyunundan sonra da söyledim. Ben sporcu falan da değilim milletin sade bir evladıyım. Bugün yaptıklarını, yarın yapacağım. Hiç problem değil benim için. Buradayız.

ERDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

"Ben Sedat kadar süslü cümleler kuramıyorum maalesef. Çünkü kendiside belirttiği gibi 13 yaşından beri bu piyasanın içinde. Ve her türlü ortamlara giriyor. Cambazlığı da çok iyi biliyordur. Çok küçük yaşlarda sokakta su sattım, limonata sattım. -40'larda 5-6 km yürürerek gider spor yapar sonra evime dönerdim. Ben de halkın içinden gelen bir insanım. Kimseye saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ben buraya dimdik geldim gideceksem de dimdik giderim. "Adem'le kişisel problemlerimiz oldu ama ben ademin ismini yazmam" diyerek haktan hukuktan bahsetti. Kendi verdiği kararın arkasında durmayan insan bana eğilip bükülmekten bahsetmesin. Ben Survivor'da kalırsam gidene kadar yazacağım isim Sedat Kapurtu olacaktır.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?, SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Bu duruma şaşırmadım. Grup içinde kulisler falan oldu. Ters köşe yaptılar. Farklı isimler geçiyordu konseye gelince isim değişti. Hayırlısı neyse o olsun ama ben savaşmaya devam edeceğim.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?