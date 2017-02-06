Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı elendi mi? Survivor 7 Şubat 2017'de elemeye kimler kaldı. Üçüncü haftada ünlüler takımından Adem Kılıçcı elenecek isimler arasında. Peki Adem Kılıçcı elenecek mi? Halk Adem Kılıçcı'yı sevdi mi? destek verecekler mi? Adem Kılıçcı kaç yaşında, ne iş yapıyor, kimdir, nereli... Yarışmacı hakkında tüm merak edilenler haberimizde... İşte Adem Kılıçcı biyografisi.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye adına ter döktü.

2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Adem Kılıççı'da dopinge rastlandı

Türk boksör Adem Kılıççı 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinde dopingli çıktı.

Londra Olimpiyatları'nda beşinci olan milli boksör Adem Kılıççı'da doping çıktı, derecesi elinden alındı.

Milli boksör Adem Kılıççı'nın, 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinden girdiği doping testi pozitif çıktı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkentindeki organizasyonda 69-75 kiloda boy gösteren ve beşinci olarak olimpik diploma alan Kılıççı'da dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastandığı duyuruldu.



Fenerbahçe Boks Şubesi'nin sporcularından olan 31 yaşındaki boksörün doping kurallarını ihlal ettiğine, bu yüzden söz konusu organizasyondan diskalifiye edilmesine hükmedildi. Bu yüzden diplomasının geri alındığı, Uluslararası Boks Federasyonu (AIBA) ve Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) gerekli adımları atacağı ve diplomanın IOC'ye dönmesini temin edecekleri belirtildi. Adem Kılıççı, 2017 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışıyor...

4 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

4 Şubat Survivor eleme adayları belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi bu hafta eleme potasına çıkacak. Ada konseyinde ismi yazılan kişi Denisa oldu. Denisa takım arkadaşlarına sitem ederek sürekli eleme potasına olmaktan yorulduğunu söyledi. Denisa uzun zamandır takım arkadaşlarının tepkisini çekiyordu. Adada kulis yapmakla suçlanan Denisa'nın bu hafta elenip elenmeyeceği merak konusu.