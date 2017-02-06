Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çılgın Sedat kimdir? Survivor Çılgın Sedat biyografi. Çılgın Sedat kaç yaşında? Survivor 2017'de ünlüler takımında iyi isimler yer alıyor. Neredeyse her yarışmacının performansı yüksek. Sporcu olmamasına rağmen Çılgın Sedat da iyi performans gösterenler arasında. 5 Şubat 2017'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Çılgın Seda arkadaşı Adem'i eleme potasına koydu. Peki Çılgın Seda kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?. İşte Çılgın Sedat biyografi





SURVIVOR 2017 ÇILGIN SEDAT (SEDAT KAPURTU) KİMDİR?

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu 1973'te İstanbul’da doğdu. 44 yaşındaki şarkıcı aslen Sivaslıdır. Sedat Kapurtu 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynadı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde eğitim aldıktan sonra şan eğitimi aldı. Müziğe Tar ve cümbüş ile başladı. Bağlama, davul, bateri, klavye ve kanun çalabilen Sedat Kapurtu yıllarca karate, kickbox ve tekvando sporlarıyla ilgilendi. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başladı ve 1 Temmuz 2011'te futbola veda etti.



2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen Çılgın Sedat iki erkek çocuk babasıdır.

Sedat Kapurtu’nun 2000 yılında Delikanlı Gibi, 2002 yılında Batıra Bastıra Aşk, 2005 yılında Bi Daha mı Tövbe ve 2007 yılında Siraç Bebeğime adlı albümleri piyasaya sunuldu. TV8’de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstelendiği Survivor 2017 ünlüler takımı yarışmacılarındandır.



2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adlı televizyon programına imza attı. 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı.