Atv ekranlarında yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisi ratinglerde yaşanan düşüş sonrası final yapma kararı aldı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın, MF Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, kadrosunda Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü 12 Şubat Pazar final olarak ekranlara gelecek.
Seviyor Sevmiyor ratinglere yenildi
07.02.2017 - 07:20 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Final yapacak dizilere bir yenisi daha eklendi.
Etiketler : Seviyor Sevmiyor,
444794 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/444794.aspx
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