Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaya, yaklaşık 4 saat süren sahne performansı ve şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi soruları cevaplayan Serkan Kaya “Yıllar önce yaptığım şarkıların karşılığını şimdi alıyorum. Ayrıca yeni albümüm de bitti. Albümde 15 arabesk şarkı var. Bugüne kadarki şarkılarım çok iyiydi ama bu şarkılar onlardan da iyi oldu. 2 yıl boyunca sevenlerimize bu şarkıları söyleyeceğiz” dedi. Aşka inanmayanları tedavi edeceğini ifade eden Kaya “Gençler sosyal medyada daha birbirlerini görmeden âşık oluyor. Benim babam kuşa taş atarken yanlışlıkla annemin kafasına düşmüş. Komşu çocukları aşık olmuş. O zamanki aşklarla şimdiki aşklar arasında çok fark var” dedi.