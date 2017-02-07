Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koray-Sena Kırcal'ın görkemli düğünü günlerce konuşulmuş; Ali Ağaoğlu, damadına emirgan'da satın aldığı 8 milyon dolarlık köşkün tapusunu vermiş, Mustafa Kırcal da 23 yaşındaki gelini Sena Ağaoğlu'na 23 kilo altın takmıştı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı...

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1.75 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 10'uncu kişisi olan Ali Ağaoğlu, önceki ay Çırağan Sarayı'nda günlerce konuşulan bir törenle vuslata eren kızı Sena ile damadı Koray Kırcal'ın düğününe davet edemediği akrabaları için bir düğün yapmaya hazırlanıyor.

ULAŞIM VE KONAKLAMA MASRAFLARI AĞA'DAN

3-5 Mart tarihleri arasında iki gün iki gece sürecek düğünün adresi ise Uludağ...

Sülalesi oldukça geniş olan Ali Ağaoğlu, kızının Çırağan Sarayı'ndaki düğününe davet edemediği yaklaşık 2 bin akrabasını Uludağ'daki düğüne çağırmış.Ali Bey, düğüne davet ettiği, memleketi Trabzon ve İstanbul'da yaşayan akrabalarının tüm ulaşım ve konaklama masraflarını da üstlenmiş.

Trabzon ve İstanbul'dan özel araçlarla getireceği akrabaları için kendi oteli Ağaoğlu My Mountain'ı kapatan Ali Bey, ayrıca otelinin yanındaki Bof Hotel'i de komple kapatmış.