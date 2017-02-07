Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan Işık'la efsaneleşen "Kim Milyoner Olmak İster"in sunuculuğunu Selçuk Yöntem'den devralan Murat Yıldırım ilk performansıyla seyircinin karşısına çıktı. Ancak Yıldırım'ın ilk performansı sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.

PERFORMANSI YERDEN YERE VURULDU

Yarışmanın yayına girmesinin ardından henüz dakikalar geçmişken sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden Murat Yıldırım'ın performansını yerden yere vurmaya başladı.

ÖNCE BİRİNCİ SIRAYA OTURDU, SONRA LİSTEDEN ÇIKTI

TT listesinde birinci sıraya oturan Murat Yıldırım ismi, olumsuz yorumların artmasıyla bir anda listeden çıkarıldı.

İşte o tepkilerden bazıları: