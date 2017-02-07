Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Skandalları ile gündemden düşmeyen izdivaç programının gözde gelin adaylarından Esmira, yayınladığı videoda çarpıcı ifadeler kullandı.

"BANA UYGUN TALİPLER ÇIKARMIYORLARDI"

Bir dönem Zuhal Topal'ın programında eş arayan Esmira, sık sık karşısına gariban damat adaylarının çıkarılması ile gündeme geliyordu. Yayınladığı videoda bunun kanal yönetimi tarafından bilinçli olarak yapıldığını öne süren Esmira, "Bana çok talip geliyordu. Hiçbirini çıkarmadılar. Çıkardıkları taliplerde bana yakışacak talipler değildi. Bunu ekranda görünmem için bilerek yapıyorlardı" dedi.

"KOVULMADIM, BIRAKTIM"

Programdan kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Esmira, "Programdan kovulmam söz konusu değil" şeklinde konuştu.