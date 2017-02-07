Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerin, profesyonel müzik hayatına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştüren ve Türkiye’nin dünya müzik piyasasındaki temsilcisi Serhat Hacıpaşalıoğlu liderliğindeki End Productions tarafından düzenlenen yarışmanın 20. yılında fizy, tüm liseli gençleri sahneye davet ediyor.



Ünlü İsimlerden Çağrı

Hayallerinin peşinden koşan gençlere ünlü isimlerden çağrı gelmeye başladı. Nükhet Duru “Çalışmalarıyla her zaman fark oluşturan, yakın dostum Serhat Hacıpaşalıoğlu’ nun en başarılı projelerinden birisi olan, Liseler Arası Müzik Yarışması’nı ilgi ile takip ediyor, zaman zaman da genç müzisyenlerimizin yanında olarak, kuliste onları ziyaret ediyorum. Bu yarışma müzik sever gençler için inanılmaz büyük bir fırsat. Haydi gençler!” sözleriyle destek verdi. Keremcem ise “ 20 yıldır bu yarışmayı ilgi ile takip ediyorum, müzik piyasasına da çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yarışmaktan korkmayın gençler!” cümleleriyle çağrıda bulundu.



20. yılında, fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, “fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması" için 81 ildeki yaklaşık 8.000 liseye "Yarışmaya katıl" çağrısı yapıldı ve ülkemizin tüm liselerine açık olan yarışmanın heyecanı, şimdiden gençleri sardı. Okullarında kurdukları orkestralarla çalışmalara başlayan yetenekli müzisyen gençlerin hedefi, yarışmada liselerini en iyi şekilde temsil etmek ve bu senenin büyük ödüllerini kazanmak. Yarışmada, dereceye giren liseli ekipleri, cazip para ödüllerinin yanı sıra, sürpriz ödüller de bekliyor.



Elemeleri, 24-25 Mart tarihlerinde İstanbul, 31 Mart’ta Ankara ve 7 Nisan’da İzmir’de yapılacak, fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması’nın büyük finali ise, 22 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl, yaklaşık 500 lisenin katıldığı ve 5.000’e yakın öğrencinin genç sanatçılar olarak sahne aldığı yarışmada, “Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi” birinciliği göğüslemişti. Bu sene de yarışmacıların yanı sıra, ünlü isimlerin de, gerek sahne alarak, gerekse jüri olarak destek verdiği yarışmada, hangi ilden hangi lisenin birinci olacağının heyecanı, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm liselerinde yaşanmaya başladı.



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, bu yıl 20.’si düzenlenen Liselerarası Müzik yarışmasını fizy ile yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye’nin en beğenilen müzik platformu fizy’ nin, milyonlarca kullanıcısıyla, fizy Liselerarası Müzik Yarışması’nın bu yıl çok daha geniş kitlelere ulaşacağına eminim” dedi.



Hayallerin gerçek olabileceğini, uluslararası müzik platformunda elde ettiği başarılar ile kanıtlayan yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu, “Ülkemizde o kadar çok yetenekli genç var ki, onları yarışmamızın sahnesinde görmekten büyük heyecan duyuyor ve bu yılki performansları izlemek için sabırsızlanıyorum” sözleriyle gençleri teşvik ediyor.



Başvuruların devam ettiği yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye http://fizy.com/lmy adresinden ulaşmak mümkün.