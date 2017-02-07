Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlhan ve Fatih diskalifiye olacak mı? Survivor'da nefesler tutuldu. Gözler bu akşamda. Eleme gecesi öncesi ödül oyununda İlhan ve Fatih büyük kavga ediyor. Tartışmanın şiddetinden yere düşen yarışmacıları arkadaşları güçlükle ayırıyor. Peki İlhan ve Fatih diskalifiye oldu mu? Dokunulmaz oyununu kaybeden 2 takımdan da Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem eleme potasına girmişti. Kavganın ardından İlhan ve Fatih'İn de potaya girme riski var. Survivor'da kim elenecek. Tüm soruların cevabını bu akşam sitemizden öğrenebilirsiniz.

KAVGA EDERKEN YERE DÜŞTÜLER

İlhan Mansız ve Fatih Hürkan ödül oyunu sırasında kavgaya tutuşuyor. Araya giren diğer oyuncuların çabasının yeterli olmaması ve ikilinin kavga ederken yere düşmesi gecenin dikkat çekici ayrıntılarından olacak.

Bu kavganın ardından şimdi herkes aynı soruyu soruyor: İlhan ya da Fatih'ten biri diskalifiye olur mu?