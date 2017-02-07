Star TV'de Zuhal Topal’un sunuduğu izdivaç programında uzun süredir eş arayan Hanife'nin gece kulübü görüntüleri ortaya çıktı. Gittiği gece kulübünde çalan şarkılarla eğlenen ve bu cep telefonuyla kendi görüntülerini kaydeden Hanife, keyifli haliyle dikkat çekiyor.
Hanife'nin gece kulübü görüntüleri ortaya çıktı!
07.02.2017 - 19:15 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun süredir bir izdivaç programında eş arayan ve gelin adayı Hanife'nin gece kulübünde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.
Etiketler : hanife,izdivaç,gece kulübü,
445006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/445006.aspx
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