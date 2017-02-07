Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'de Zuhal Topal’un sunuduğu izdivaç programında uzun süredir eş arayan Hanife'nin gece kulübü görüntüleri ortaya çıktı. Gittiği gece kulübünde çalan şarkılarla eğlenen ve bu cep telefonuyla kendi görüntülerini kaydeden Hanife, keyifli haliyle dikkat çekiyor.