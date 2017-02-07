Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayın hayatına başladığında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye'ye rakip olacağı söylenen 'Ben Söylerim' final kararı aldı. FOX TV'de yayınlanan ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı Serdar Ortaç ve Kibariye'nin jüri koltuğunda oturduğu 'Ben Söylerim'in yayın hayatı uzun sürmedi.



Program sadece 6 bölüm yayınlanabirken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Anne, Hayat Şarkısı gibi diziler karşısında düşük reyting alınca kanal programı bitirme kararı aldı.