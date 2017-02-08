Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayın hayatına başladığında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye'ye rakip olacağı söylenen 'Ben Söylerim'in ekran yolculuğu kısa sürdü.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN KIYAFETLERİ ÖN PLANA ÇIKMIŞTI

Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı ve jüri koltuğunda Serdar Ortaç ve Kibariye'nin oturduğu 'Ben Söylerim' ilk bölümlerde jüri üyelerinin keyifli sohbetleri ve Çağla Şıkel'in kıyafet tercihleriyle öne çıkmıştı.

ÖMRÜ SADECE 6 PROGRAM OLDU

Ancak zaman ilerledikçe yarışmacılarıyla ilgili gündem olamayan programın ömrü sadece 6 bölüm oldu. Ben Söylerim jürisi ne yaparsa yapsın başarıyı yakalayamadığı için program sonlandırıldı.

KARŞISINDA GÜÇLÜ YAPIMLAR VAR

Yarışma programının Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Anne, Hayat Şarkısı gibi iddialı yapımlar karşısında düşük reyting alması final kararında etkili oldu.