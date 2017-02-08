Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki günlerde yeniden ekranlarda görmeye başlayacağımız Mehmet Günsür, önceki akşam Asmalımescit'teydi.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı "Fi Çi Pi" dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Mehmet Günsür Asmalımescit'te bir mekandaydı.

GÖNLÜNDEN 150 TL KOPTU

Mekan çıkışı etrafı sokak çalgıcıları ve çiçekçilerle çevrilen ünlü oyuncu, "Gönlünden ne koparsa" diyerek para isteyen çiçekçiye "Gönlümden bu kadar koptu" deyip 150 TL verdi.

Yakışıklı oyuncu böyle görüntülendi;