Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlilik programında Türk televizyon tarihinde görülmemiş bir rezalete imza atıldı. Kanal D’de yayınlanan “Kısmetse Olur” programında yarışmacı Merve Kovancı’nın babasının ölüm haberi, rating uğruna kameralar önünde zarfla bildirildi. Yeni yayınlanan bölüme göre; zarfı kapıdan yarışmacı Sibel Akbulut alıyor ve notu bir anda okuyor. Notta “Merve’nin babası aramızdan ayrılmıştır” yazıyor. Merve Kovancı hiçbir ön uyarı olmadan babasının ölüm haberini bu şekilde alıyor. Ölüm gibi en büyük acıyı bile ratinge çeviren “Kısmetse Olur” yapımı, skandallarına bir yenisini daha ekliyor. “Kısmetse Olur” evine katıldığında Merve Kovancı babasının hasta olduğundan söz etmiş ve ‘ona kendisinin baktığını’ söylemişti. Merve Kovancı aldığı haberle yıkılırken diğer gelin ve damat adayları da şoke oluyor. Merve Kovancı babasının ölümü sonrasında Instagram hesabına babasıyla çekilen bir görüntüsünü koydu. Merve Kovancı, babasının resminin altına da “Mekânın cennet olsun babam, nurlar içinde yat... Başsağlığı dileyen bütün dostlarımdan Allah razı olsun, dostlar sağ olsun...’ yazdı.

HEM SEYREDİLME HEM DE ŞİKÂYET REKORU KIRIYOR

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir veriye göre Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) evlilik programlarıyla ilgili rekor düzeyde şikâyet geldi. 2015’te izdivaç programlarıyla ilgili 7 bin 297 şikâyet gelirken bu sayı 2016’da rekor denebilecek bir artışla 94 bin 792’ye ulaştı. Kanal D’de yayınlanan “Kısmetse Olur”, 45 bin 591 başvuruyla en fazla şikâyet edilen program oldu. Fox TV’de yayınlandığı dönem 14 bin 801, Star TV’ye geçtikten sonra 6 bin 752 şikâyet alan “Zuhal Topal’la” programı ikinci sırada yer aldı. ATV’deki “Esra Erol’da” 15 bin 498, Show TV’deki “Evleneceksen Gel” 12 bin 186 ve Flash TV’deki “Dest-i İzdivaç” ise 290 şikâyet aldı. Bu kanalların hepsi para cezasına çarptırılmalarına rağmen, ratingleri yüksek olduğu için programlarına kaldıkları yerden devam ediyor.