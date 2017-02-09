Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis tarafından durdurulunca kısa süreli bir panik yaşayan Yıldız Tilbe'nin ehliyetini unuttuğu ortaya çıktı. 206 TL ceza ödeyen Yıldız Tilbe, "Ehliyetimi evde unuttum. Ceza doğrudur. Polisimiz işini yapıyor. Siz böyle bir hataya düşmeyin" dedi.

"BU SAATTEN SONRA AŞK OLMAZ"

Tilbe, muhabirlerin "Sevgililer Günü'nde ne yapacaksınız?" sorusuna "Yalnız geçireceğim. Bu saatten sonra aşk olmaz" yanıtını verdi.





HAYRANINI KIRMADI

Fırsattan istifade bir hayranı Yıldız Tillbe ile selfie çektirmek istedi. Ünlü sanatçı hayranını kırmadıve fotoğraf çektirdi.