Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunucu Asena Atalay, dün Akmerkez'de görüldü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, eski eşi milli futbolcu Caner Erkin'e açtığı 451 bin TL'lik icra dava sonrası Erkin, Atalay'ın istediği parayı vermeyeceğini oğlu Çınar'ı da Atalay'dan geri alacağını söylemişti. Atalay ise, oğlunu vermeyeceğini söyleyerek "biz ayrılamayız et ile tırnak gibiyiz" dedi.

CANER ERKİN "OĞLUMUN VELAYETİNİ ALACAĞIM" DEMİŞTİ

Caner Erkin geçtiğimiz hafta eski eşi Asena Atalay'a dair şu açıklamayı yapmıştı: "Evliyken 3'üncü şahıslarla birlikte oldu. Ruh sağlığı yerinde değil. Oğlum Çınar'ın velayetini alacağım." demişti.

ASENA ATALAY İSE, "OĞLUMU VERMEM" DEDİ

Asena Atalay dün "Anne ile oğul hiç ayrılır mı, biz etle tırnak gibiyiz, birbirimizden kopamayız" diye konuştu.