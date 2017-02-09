Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında dün akşam yayınlanan 3 Adam'a bir dönemin efsane Brezilyalı futbolcusu Ronaldinho da katıldı. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un yaptığı programda, Ronaldinho oynanan masa futbolunda '3 Adam'ı yenerek dumura uğrattı.

RONALDİNHO "KAYBETMEYİ ASLA SEVMEM" DEDİ

3 Adam programının sunucuları Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, Ronaldinho ile masa futbolu oynayıp yenilmeleri üzerine Eser Yenenler, "çocukluğumuzda oynadığımız oyunda rezil olduk Ronaldinho'ya" dedi. Ronaldinho, "Kaybetmeyi hiç sevmem" diyerek herkesi güldürdü.

ACUN ILICALI DA RONALDİNHO'NUN PROGRAMA GELECEĞİNİ DUYURMUŞTU

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Instagram hesabından, Ronaldinho'nun '3 Adam' programına katılacağını duyurmuştu.