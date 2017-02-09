Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, önceki gün Bebek’te objektife takıldı. İkili, Korel’in Cihangir’deki kafesinin kapandığı yönündeki iddiaya yanıt verdi: “Yoğun kar nedeniyle birkaç gün kapalıydı, o kadar. Ticari bir sorun yok.”