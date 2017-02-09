Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, önceki gün Bebek’te objektife takıldı. İkili, Korel’in Cihangir’deki kafesinin kapandığı yönündeki iddiaya yanıt verdi: “Yoğun kar nedeniyle birkaç gün kapalıydı, o kadar. Ticari bir sorun yok.”
Bergüzar'ın kafesi kapandı mı?
09.02.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, önceki gün Bebek’te objektife takıldı.
Etiketler : Bergüzar Korel,
445485 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/445485.aspx
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