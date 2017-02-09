Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlkbahar 2017 koleksiyonu, athleisure akımından Piet Mondrian’ın modern sanatına, karıştır ve eşleştir tarzından bohem esintilere kadar, değişen tüm duygularımızı giysilerimizle ifade etme özgürlüğü sunuyor.

Architecture: Mimari Etki



Modern, akışkan kumaşları ve şık çizgileriyle hayatın yüksek temposundan kaçışı temsil eden 2017 ilkbahar koleksiyonunda; mini kruvaze ceketler, bol pantolon ve blazerlar, geometrik etkilerin görüldüğü elbiseler yer alıyor. Keten gibi hafif kumaşların metalik ipliklerle dokunmasıyla oluşturulan teknolojik görünümün yanı sıra, 70’lerin duvar kâğıdı motiflerinin kullanıldığı kadın koleksiyonunun olmazsa olmazı bluzlar, seçenekleri çoğaltıyor. Saflık ve sükuneti ortaya koyan gri ve beyazlar, kayısı, mercan, mürdüm, kahverengi- bordo gibi bahar renklerinin tazeliğiyle buluşurken, şampanya tonları klasik şıklığı temsil ediyor. United Colors of Benetton erkeği, bu bahar dar takımlar, optik desenli hırkalar ve ceket altına giyilen kabartma desenli ince kazaklarla dikkat çekiyor. Kullanılan farklı desenler, papyon ve kravatla oluşturulan kombinler ise trikolara modern bir görünüm katıyor.

Art: Asimetrik ve Renkli



Piet Mondrian’ın modern sanatından esinlenen parçalar, alışılmadık kesimlerin farklı kumaşlar, grafik desenler ve asimetrik çizgilerle bir araya gelmesinden oluşuyor. UCB kadını için yumuşak triko ceketler, trençkot ve blazer ceketler, mini kazaklar, çizgili elbiseler, dökümlü etek ve pantolonlar dikkat çekiyor. Erkekler ise “karıştır ve eşleştir” modasına uygun, pamuklu tişörtler ve ultra hafif trikolarla farkını ortaya koyuyor. Markanın hareketli ruhunu yansıtan canlı ve parlak renkler, kobalt, amber, kiraz, siyah ve beyaz tonlarıyla hayat buluyor.

Craft: Yumuşak ve Sakin



Bohem havasıyla buram buram baharı hissettiren el örgüsü büyük beden hırkalar, “country” tarzı kazaklar, jakar kumaşlı, kroşe örgülü ve konforlu elbiseler, koleksiyonun bir diğer çizgisini oluşturuyor. Yumuşak, toprak tonlarında blazerlar, maksi etekler, tulumlar, chino pantolonlar, doğal ipliklerle üretilen trikolar ve Art Nouveau esintili çiçekli gömlekler, görüntüyü tamamlıyor. Erkekler için pastel tonlarda eskitilmiş kumaşlara, pamuklu ceketlere, avokado yeşilinden somon ve mavilere uzanan kargo pantolonlara yer veriliyor.

Urban Fabrica: Rahatlık Etkisi



“Athleisure” trendi giderek yayılırken, sağlıklı yaşamaya ve formuna dikkat edenler yüksek teknoloji ürünü kıyafetleri tercih ediyor. En rahat kombinlerin sunulduğu seride; 3D efektli kumaşlar, wax kullanılmış ceketler, yamalı pantolonlar ve kloş mini etekler, hip-hop stillini yansıtan neopren kapüşonlu sweatshirt ve jean’lerle eşleşiyor. Triko ve tişörtlerde büyük baskılar ve sprey efektleri yer alıyor. Enerji içeceklerinden esinlenen turkuvaz, elektrik mavisi, metalik gri ve turuncu ise serinin öne çıkan renklerini oluşturuyor.