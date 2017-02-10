Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gliss’in yeni marka elçisi olan Gökçe Bahadır, markanın reklam filminde bir dans performansı sergiledi. Oyunculuğunun yanı sıra sesi ve dans yeteneğiyle de bilinen Gökçe Bahadır, dijital platformlara yönelik hazırlanan reklam filmi için 3 farklı koreografide gerçekleştirdiği dansları ile izleyenlerin karşısına çıkacak.