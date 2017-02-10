Gliss’in yeni marka elçisi olan Gökçe Bahadır, markanın reklam filminde bir dans performansı sergiledi. Oyunculuğunun yanı sıra sesi ve dans yeteneğiyle de bilinen Gökçe Bahadır, dijital platformlara yönelik hazırlanan reklam filmi için 3 farklı koreografide gerçekleştirdiği dansları ile izleyenlerin karşısına çıkacak.
Gliss’in marka elçisi Gökçe Bahadır oldu
10.02.2017 - 07:18 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Henkel’in saç bakım markası Gliss, geliştirdiği yeni Magnificent Strength serisini marka elçisi oyuncu Gökçe Bahadır’ın katılımı ile gerçekleşen bir davetle tanıttı.
Etiketler : Gökçe Bahadır,
445734 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/445734.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER