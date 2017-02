Türkiye Gazetesi

Ablasının ısrarıyla Elite Model Look yarışmasına katıldığını ve ardından yavaş yavaş bu sektöre girmeye başladığını ifade eden Ulusoy “Daha sonra Miss Turkey ile bu yola tam olarak çıkmış oldum” dedi. Hacettepe Üniversitesinde başladığı bale eğitimini Mimar Sinan Üniversitesinde tamamladığını ifade eden Özge Ulusoy “Aslında modellik yapmanın şartı ikinci üniversiteyi bitirmekti. Ailem beni kararlarımda her zaman destekledi hatta babam, ‘Aile de doktor, mühendis çok var, bir tane de sanatçı olsun’ derdi... Okuduğum mesleği şu an yapamasam da bu yapmayacağım anlamına gelmiyor çünkü, işimi çok seviyorum” şeklinde konuştu. “Ergenliğimde çok da güzel olduğum söylenemez” diyen ünlü model, “Biraz yaş almak bence kadınlara iyi geliyor, en azından benim için öyle oldu. Hayatımda hiçbir estetik operasyon geçirmedim” dedi.