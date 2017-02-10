Ablasının ısrarıyla Elite Model Look yarışmasına katıldığını ve ardından yavaş yavaş bu sektöre girmeye başladığını ifade eden Ulusoy “Daha sonra Miss Turkey ile bu yola tam olarak çıkmış oldum” dedi. Hacettepe Üniversitesinde başladığı bale eğitimini Mimar Sinan Üniversitesinde tamamladığını ifade eden Özge Ulusoy “Aslında modellik yapmanın şartı ikinci üniversiteyi bitirmekti. Ailem beni kararlarımda her zaman destekledi hatta babam, ‘Aile de doktor, mühendis çok var, bir tane de sanatçı olsun’ derdi... Okuduğum mesleği şu an yapamasam da bu yapmayacağım anlamına gelmiyor çünkü, işimi çok seviyorum” şeklinde konuştu. “Ergenliğimde çok da güzel olduğum söylenemez” diyen ünlü model, “Biraz yaş almak bence kadınlara iyi geliyor, en azından benim için öyle oldu. Hayatımda hiçbir estetik operasyon geçirmedim” dedi.
Ulusoy: Ablamın ısrarıyla model oldum
10.02.2017 - 07:18 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Miss Turkey 2003’ün ikincisi olduktan sonra hiç yılmadan çalışmalarına devam eden ve modellikte zirveye tırmanan Özge Ulusoy, MAG dergisine samimi açıklamalarda bulundu.
Etiketler : Özge Ulusoy,
445735 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/445735.aspx
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