ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Alparslan karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, babasını kaybetti.
3 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
3 yıldır kanser tedavisi gören Ayas Yıldırımer, önceki gün Fatih Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
SET ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü oyuncuyu set arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenazeye dizi ekibinden Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoglu, Deniz Çakır, Meryem Uzerli, Sanem Çelik, Kenan Çoban, Yüksel Arıcı, Ozan Akbaba, Okan Turan, yönetmen Onur Tan, Sevil Akı, Mustafa Vuran, Adnan Turani dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz, senaristi Bahadır Özdener'in yanı sıra Atv yöneticileri katıldı.