Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal sunuculuğa soyundu. Armağan Portakal eşi Fatih Portakal'ı taklit ederek haber sunmaya çalıştı, ortaya komik görüntüler çıktı. Bu anlar Fatih Portakal adına açılan Instagram hesabından paylaşıldı.

FATİH PORTAKAL: BİZ BURALARA KOLAY GELMEDİK

Armağan Portakal, eşini taklit edince Fatih Portakal, "hayır o benim programım, rol çalmaya çalışan bir arkadaş var burda o arkadaşa da kaptırmayız, zor geldik biz buralara" diyerek herkesi güldürdü.

Haberler.com/ Meltem Kaya