Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan 'Cesur ve Güzel' dizisinde boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

HEMEN TELEFONA SARILDI

Eşi Başak Dizer'in sahibi olduğu 'Room+Rumours' adlı mekana gelen Tatlıtuğ, bir anda karşısında gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı. Hemen telefonuna sarılan oyuncu, eşini arayarak kapıda gazetecilerin beklediğini haber verdi.

EŞİNİ ALMADAN UZAKLAŞTI

Aracından inmekten vazgeçen Tatlıtuğ, "Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın" dedikten sonra eşini almadan oradan uzaklaştı

İşte o akşamdan kareler;