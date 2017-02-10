Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde kendisine gelen çiçekleri Instagram hesabından paylaşan Pelin Öztekin "yeni aşkı mı var yoksa eski sevgilisine mi döndü" sorularını akıllara getirmişti. Bu sorular bugün cevaplandı, Pelin Öztekin yeni aşkını buldu.

ÇİÇEKLERİN KİMDEN GELDİĞİ ANLAŞILDI

Pelin Öztekin geçen günlerde kendisine gelen çiçeklerle kafaları karıştırmıştı. Öztekin'e çiçekler yeni sevgilisi Baha Kocaslan'dan gelmiş.

NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI

Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alan Pelin Öztekin, geçtiğimiz aylarda bir küs bir barışık olduğu nişanlısı Kıvanç Baran Arslan'dan ayrılmıştı.

İşte Pelin Öztekin ve yeni sevgilisi Baha Kocaaslan: