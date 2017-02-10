Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'de "Zahide Yetiş'le" isimli Sabah programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy'un, canlı yayın sırasında "11 yaşındaki kızlar çıtır olur" şeklindeki gafı büyük tepki çekmişti.

ÖZÜR DİLEYİP BIRAKTI

Tepkiler üzerine Aksoy, Türk toplumundan özür diledi. Ünlü doktor, NTV'de yayınlanan programına ve üniversitedeki görevine de veda ettiğini duyurdu.

Dr. Cihan Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Yaşamım boyunca iyi bir insan, iyi bir hekim olmaya ve elimden geldiğince herkese iyilik yapmaya çabaladım. Televizyon programlarında da, öğrencilerime verdiğim derslerde de insanların hastalıklardan korkmadan, üzülmeden şifa aramasını ve tedavide doğruyu görmesi için çabaladım.

"ARGO ANLAMINI BİLMİYORDUM"

Katıldığım bir televizyon programında endişeli bir anneden gelen soruya, kendisini rahatlatmak amacıyla söylediğim ve hiçbir ART niyet taşımayan bir kelimenin buralara (Narsist pedofil...) çekilebileceğini hiç düşünmemiştim. Bu sabaha kadar da kötü bir şey söylediğimi anlamamıştım. Zira iyi niyetle söylediğim kelimenin argo anlamını gerçekten bilmiyordum. Bu nedenle bugüne kadar sevgisini ve güler yüzünü esirgemeyen Türk toplumundan özür diliyorum.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşadığım bu üzücü olayın ardından sunuculuğunu üstlendiğim televizyon programıma ve üniversitedeki görevime veda ettiğimi bildirir, Türk izleyicisinin yıllardır göstermiş olduğu ilgi, sevgi ve candan yakınlık için teşekkür ederim.

Saygılarımla."