Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK toplantısında Müge Anlı'nın programında insan kaçakçılığının reklamını yapması gerekçesiyle açılan dosyayı yeniden ele aldı. Tekrar konuşulan konuda daha önce verilen para cezası MHP'li üyelerin de desteğiyle geri alındı.

İNSAN KAÇAKÇISINI ALKIŞLATMIŞTI

Müge Anlı, ATV'de sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında insan kaçakçılarına bağlanarak, Atalay Filiz'in kaçırılmasına vesile olmayacaklarını açıklayan insan kaçakçılarını seyirciye alkışlatmış, hatta insan kaçakçılarına "Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz?" şeklinde sorular bile yöneltmişti.

CHP'Lİ VEKİL RTÜK'E ŞİKAYET ETMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Müge Anlı'nın programını "İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi" gerekçesiyle RTÜK'e şikâyet etmişti.