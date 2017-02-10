'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin güzel oyuncusu Farah Zeynep Abdulah, sette tanıştığı yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin, ilk görüntüleri Yılmaz Erdoğan'ın gösterisine giderken çıkmıştı. Caner Cindoruk'un annesi Müşerref Cindoruk, ikilinin aşkını Instagram'dan yorum yaparak onayladığını gösterdi.
AŞKLARINI INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞLARDI
Muhteşem Yüzyıl Kösem'in 'Farya'sı Farah Zeynep Abdullah 3 yıllık sevgilisi, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki'den bir süre önce ayrılmıştı. Farah Zeynep Abdullah dizide 'Silahtar Mustafa Paşa'yı canlandıran Caner Cindoruk ile aşk yaşamaya başladı. Sevgililer Instagram'dan fotoğraf paylaşarak aşklarını duyurmuştu.
CİNDORUK'UN ANNESİNDEN TAM DESTEK
Caner Cindoruk, Instagram'dan sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına Cindoruk'un annesi, Müşerref Cindoruk "sizi seviyorum" diyerek ikilinin aşkına desteğini eşe dosta gösterdi.