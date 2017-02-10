'Hem yeni yaşımı hem de yeni yarışma programımı kutladım' diyen Mehmet Ali Erbil mekan çıkışı hastaneye gitti. Erbil, gazetecilerin sağlık durumu ile ilgili sorulara 'rutin kontrol' yanıtını verdi.
Mehmet Ali Erbil doğum gününü hastanede geçirdi
10.02.2017 - 12:53 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şovmen Mehmet Ali Erbil, 60 yaşını abisi ve yakın dostları ile kutladı.
Etiketler : Mehmet Ali Erbil,
445829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/445829.aspx
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