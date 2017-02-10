Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Hem yeni yaşımı hem de yeni yarışma programımı kutladım' diyen Mehmet Ali Erbil mekan çıkışı hastaneye gitti. Erbil, gazetecilerin sağlık durumu ile ilgili sorulara 'rutin kontrol' yanıtını verdi.