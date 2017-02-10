Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü komedyenin yeni filmi"Arif ve 216" için; "Cem Yılmaz gördüğüm en iyi şovmenlerden biri fakat filmlerini beğenmiyorum. Cem Yılmaz'dan iyi bir film çıkacağına inanmıyorum' diyen Petekkaya duyanları şoke etti. Petekkaya yer aldığı projeleri de eşi Didem Petekkaya'dan onay alarak kabul ettiğini dile getirdi.