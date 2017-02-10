Ünlü komedyenin yeni filmi"Arif ve 216" için; "Cem Yılmaz gördüğüm en iyi şovmenlerden biri fakat filmlerini beğenmiyorum. Cem Yılmaz'dan iyi bir film çıkacağına inanmıyorum' diyen Petekkaya duyanları şoke etti. Petekkaya yer aldığı projeleri de eşi Didem Petekkaya'dan onay alarak kabul ettiğini dile getirdi.
Erkan Petekkaya'dan Cem Yılmaz'a ağır sözler
10.02.2017 - 13:00 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Paramparça dizisinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, Cem Yılmaz hakkında ilginç açıklamalar yaptı.
Etiketler : Erkan Petekkaya,cem yılmaz,
445831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/445831.aspx
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