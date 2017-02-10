Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, 17 Şubat'ta vizyona girecek olan filmi 'Recep İvedik 5'in galasını İstanbul Güngörenspor'la yapacak. Gökbakar, Bordo-Beyazlılar'ın yönetim ve futbolcularını galaya davet etti.

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

İstanbul Güngörenspor Kulübü Başkanı Hakan Cengiz "Sayın Gökbakar kulübümüzü Recep İvedik 5'in galasına davet etti. Açılışı bizimle yapacağını öğrendik. Nazik davetinden dolayı kendisine teşekkür ederiz" dedi.

TAKIM ŞİMDİ AMATÖR LİGDE

Bilindiği gibi Gökbakar'ın çok sevilen tiplemesi Recep İvedik filmlerde Güngören'de ikamet ediyor. Eski ismi Güngören Belediyespor olan ve bir dönem 1. Lig'de mücadele eden İstanbul Güngörenspor şu sıralar İstanbul Süper Amatör Lig'de..