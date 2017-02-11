Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı’nın ‘81 ilde 81 anaokulu’ projesine ünlü modacı Dilek Hanif’ten büyük destek. Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak ile Moda Tasarımcısı Dilek Hanif, Türk Kızılayı için bir araya geldi. İki ünlü isim, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi için, geliri okul öncesi eğitime destek için kullanılmak üzere 18 Şubat’ta Dilek Hanif’in özel tasarımlarından oluşan bir yardım defilesi yapacaklarını düzenledikleri toplantıyla açıkladı. Geceye özel hazırlanan kıyafetlerin açık artırma ile satılacağı bildirildi. Koreografisini Uğurkan Erez’in üstlendiği defilede Çağla Şikel’in baş manken olarak podyuma çıkacağı belirtildi. Yazar Aşkım Kapışmak “Kızılay’ın İstanbul şubesine gittik. ‘81 ilde 81 anaokulu’ yapma projeleri vardı. Biz de istedik ki bu defilenin gelirini yine Kızılay’ın İstanbul Şubesi aracılığıyla anaokullarına bağışlayalım” dedi. Projede düzenlenecek defilenin kıyafetlerini tasarlayacak olan Dilek Hanif “Özel bir koleksiyonu bu defilede açık artırmayla satalım ve oradan gelen geliri de çocuklarımız için kullanalım dedik. Toplum olarak her şeyden önce birbirimize destek vermeye, birlikte olmaya ihtiyacımız var” diye konuştu. Yardım projesine destek veren ünlü manken Deniz Akkaya ise “Kızılay, sadece kan verilen bir merkez değil aslında yardımlaşmanın en önemli adresi. O anlamda benden bu talep edildiği sürece her zaman Türk Kızılayı’nın yanında olacağım” dedi.

BAŞBAKAN’IN KIZI

Hastane Derindere sponsorluğunda yapılacak yardım gecesinin basın toplantısında; Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkan Vekili Büşra Köylübay ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım da hazır bulundu.