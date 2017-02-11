Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın, oyuncu Erkan Petekkaya’ya cep telefonu mesajlarıyla “hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, Petekkaya’nın şikâyetinden vazgeçmesi sebebiyle düştü. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nurgül Yeşilçay ile avukatları geldi. Savunmasında iddiaları kabul etmediğini, sette Petekkaya ile aralarında kavga olduğunu anlatan Yeşilçay, iddianameye konu olan röportajı kendisinin verdiğini ve sadece kendisini savunduğunu söyledi. Hâkim Doğan Yücesoy, mahkemeye müşteki Erkan Petekkaya’nın avukatı Çağdaş Çelik’in şikâyetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunduklarını belirterek davanın düşürülmesine karar verdi. Dava bitiminden sonra hâkim Doğan Yücesoy, Yeşilçay’a “Türkiye’nin tanınmış insanlarısınız. Bizler sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizi üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı ben mutluyum’’ dedi. İddianamede, Yeşilçay’ın “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.