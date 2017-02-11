Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılında çıkardığı kendi adını taşıyan albümü ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede zirveye yerleşen Kalben, “fizy Kış Konserleri” kapsamında sahne aldı.

Kalben, geçtiğimiz Cuma günü MOI Sahne’de gerçekleşen konserinde, ard arda çıkardığı “Saçlar” “Sadece” ve “Haydi Söyle” gibi hitlerinin yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kalben, konserine, içinde Sadri Alışık’ın olduğu, albümde yer almayan bir şarkı ile başlayan ve şarkıyı, bir şeylere özlem duyanlara ve doğum günü olanlara armağan etti. Şarkı sonrası kaybettiğimiz usta oyuncuya saygı ve sevgisini dile getiren Kalben’e dinleyiciler alkışlarıyla eşlik etti.

Güçlü sesi ve sahne performansının yanı sıra; edebi sözleri ve baş döndürücü melodileriyle özellikle genç neslin büyük beğenisini kazanan Kalben, MOI Sahne’deki performansıyla tam not aldı.