Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor yeni bölümde büyük bir sakatlık yaşanıyor. Ünlülerde kıyasıya mücadeke sürerken Serhat Akın oyun esnasında sakatlanıyor. Ayağının kırılıdığı düşünülen Serhat Akın'ın son sağlık durumu herkesi merak içinde bıraktı. Serhat Akın'a ne oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı izle. İşte Survivor'da son gelişmeler

İŞTE SURVİVOR'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Son bölümde yaşananlar

Survivor 2017 Gönüllüler Takımı'nda sular durulmuyor. İki gruba bölünen Gönüllüler'de gruplar arasında ve grup içindeki tartışmalar can sıkıyor. Survivor 2017 yeni bölümde Gökhan ile Erdi arasında gerginlik yaşandığı görülüyor. Yeni bölümde Göz6 evinden birlikte şampiyon olarak Survivor 2017'ye gelen Erdi ile Berna arasında da tansiyon yükseliyor.

Gönüllüler Takımında yer alan Erdi ile Berna arasında sesler yükseliyor. Berna'ya destek olmaya çalışan Erdi Berna'nın tepkisini çekiyor. Kimsenin himayesinde olmadığını söyleyen Berna, Erdi'ye barakada sesini yükseltiyor.

Ödül oyunu hangi takım kazandı

Survivor 2017'de dün akşam oynanan olan ödül oyunu izleyenleri ekran başına kilitledi. Survivor'ın en heyecanlı oyunlardan biri Survivor 2017'nin bu akşamki bölümünde oynandı. Survivor yarışmacıları gözleri bağlı olarak çıktıkları platformda sadece birbirlerinin ellerinde ve ayaklarında yer alan zillerin sesini duyarak yarıştılar. Yarışmacılar birbirlerinin sırtında bulunan bayrakları almaya çalıştı. Bayrağı rakibinden önce kapmayı başaran yarışmacı sayıyı takımına kazandırdı. Nefes kesen oyunun galibi ve hamburgeri kazanan takım gönüllüler takımı oldu.