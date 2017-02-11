Rol aldığı dizinin çekimleri için Bodrum'da bulunan Serhan Onat'ın, önceki gün ishal ve kusma şikayetiyle özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Müşahede altına alınan ve serum bağlanan oyuncunun, geceyi hastanede geçirdiği öğrenildi. (Habertürk)
Serhan Onat hastanelik oldu
11.02.2017 - 13:27 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Bodrum Masalı' dizisinde rol alan genç oyuncu Serhan Onat, geceyi hastanede geçirdi.
Etiketler : Serhan Onat,
446143 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/446143.aspx
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