Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rol aldığı dizinin çekimleri için Bodrum'da bulunan Serhan Onat'ın, önceki gün ishal ve kusma şikayetiyle özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Müşahede altına alınan ve serum bağlanan oyuncunun, geceyi hastanede geçirdiği öğrenildi. (Habertürk)