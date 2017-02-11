Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rahmetli usta sanatçı, Müslüm Gürses'in 14 yıl önce seslendirdiği "Saldır moruk" adlı şarkıyı yeni albümünde Suat Aydoğan aranjesiyle yorumlayan Ferman Toprak, kendi hayat hikayesini anlatan klip çekimlerinin ilk durağı Yeniköy sahilinde, rol gereği bir taksinin şoför koltuğuna geçti. Çevredeki meraklı gözlerin bakışları etrafında gerçekleştirilen çekimde, Ferman Toprak'ı taksi kullanırken gören hayranları da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Klip hikayesinde kendi hayatı var

Klipte işlenen hikaye üzerine son bölümü Ferman Toprak'ın sahne aldığı Gayrettepe'deki Faceclup'te gerçekleşen çekimler, 30 kişilik teknik ekiple yaklaşık 15 saat sürdü.Önümüzdeki ay çıkacak olan yeni albümünün "Saldır moruk" isimli şarkısını kliplendiren başarılı şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu belirterek " Gerçek hayatı anlatan eğlenceli, keyifli bu şarkı enerjisiyle sinerjisiyle herkese ilham olacak. Kendi hayat hikayemin işlendiği klibin güzel olması için de ekip olarak saldırdık." dedi.