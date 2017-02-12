Açlığa dayanamadığını sıklıkla söyleyen Eser elindeki tişörtü yırttı. Daha sonra arkadaşlarıyla konuşan Eser biraz olsun sakinleşti.
Eser sinirden eşyalarını yırttı! Ben açlığa gelemiyorum
12.02.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor'da açlığa dayanamayan Eser, sinir krizi geçirdi. "Ben açlığa gelemiyorum!" diye bağırıp elbiselerini yırttı.
Etiketler : Survivor,Eser,açlık,kısmetse olur eser,cansel,
446351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/446351.aspx
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