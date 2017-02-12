Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalardır Demet Akalın ile gerginlik yaşayan Aleyna Tilki, bu sefer buzları eriten bir yorum yaptı. "Demet Abla üstadımız. O benim idolüm." diyen Aleyna, "Her şeyi en iyi o bilir" dedi.Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Demet Akalın yorumuyla, haftalardır süregelen tartışmalara son nokta koyuldu. Ancak bazı takipçileri Aleyna Tilki'nin yorumlarını iğneleyici buldu.

ŞARKISINA TAHAMMÜL EDEMEYİNCE CEVAP VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın, Aleyna Tilki'nin şarkısını radyoda duyunca "Tahammül edemiyorum" diyerek şarkıyı kapatmış, bu görüntüler canlı yayınlanmıştı. Aleyna Tilki ise cevap olarak "Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!" diyerek Akalın'a üstü kapalı olarak gönderme yapmıştı.

"DEMET ABLA HAKLI"

Son günlerde yaşananlarla ilgili olarak Tilki, "Demet Abla üstadımız. O benim idolüm. Kliplerine ve şarkılarına bayılıyorum. Galiba yanlış anlaşıldım. Bana küseceğine de inanmıyorum. Demet Abla haklı, her şeyi en iyi o bilir. Sesine dayanamıyorum derken müziğin sesini fazla açmıştır" açıklamasını yaptı.

BUZLAR ERİDİ Mİ?

Hayranların bu yorumlarla kafası karıştı. Sosyal medyadan iğneliyici yorumlarıyla bilinen Aleyna Tilki'nin, bu yorumuyla üstü kapalı gönderme yapabileceği iddia edildi. Bazıları ise buzların tamamen eridiğini düşünüyor.