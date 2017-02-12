Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'un birincisi Avatar Atakan lakaplı 'Çağan Atakan Arslan'ın Star TV için çekilecek dizide Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşacağını duyurdu. Eyüboğlu, "Avatar Atakan bu dizide terör örgütüne karşı savaşacak Özel Tim'in askerlerinden birini oynayacak" dedi.

DİZİNİN ADI: ÖZEL KUVVETLER

Haberi 12 Şubat tarihinde yayınlanan yazısıyla duyuran Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu şu ifadeleri kullandı:

"Tims'in sahibi Timur Savcı'yla Bi Yapım'ın sahibi Burak Sağyaşar'ın ortaklığında kurulan Tims & B Productions'ın ilk dizisinin cast çalışması sürüyor. Ethem Özışık'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Yağız Akaydın'ın yapacağı dizinin adı - şimdilik - 'Özel Kuvvetler'..."

DİZİDE TERÖRE KARŞI SAVAŞACAK

"Özel Kuvvetler'de görevli bir üsteğmenin, nişanlısının teröristler tarafından öldürülmesiyle, intikam yemini etmesinin ardından yaşananları ekrana taşıyacak. Dizinin erkek başrol oyuncularından biri, geçen yılın 'Survivor' birincisi Avatar Atakan. Dövüş sporcusu Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan), daha önce de birkaç dizide oynamıştı. Ancak Avatar Atakan'ın, Tims&B'nin ilk dizisindeki rolü önemli. '2016 Survivor' şampiyonu, bu dizide terör örgütüne karşı savaşacak Özel Tim'in askerlerinden birini oynayacak. Star TV için çekilecek dizinin diğer erkek başrol oyuncusu ise Tolga Sarıtaş. Dizinin baş karakterlerinden Doktor Hande'yi canlandıracak oyuncuyla diğer rollerdeki isimler cast çalışmaları sonunda belli olacak."

Milliyet/ Ali Eyüboğlu