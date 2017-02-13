Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından referandumdaki kararının 'Hayır' olacağını açıklayan İrfan Değirmenci, yayın ilkelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle işinden kovulmuştu.

YERİNE GÖZDE ATASOY GEÇTİ

Değirmenci'nin yerine kimin geleceği konusundaysa belirsizlik sürüyor. Yayın akışında sabah haberleri kısmına yer vermeyen yönetim, Kanal D sabah haberini, hafta sonları Kanal D Ana Haber bültenini sunan Gözde Atasoy'a emanet etti.





ŞULE ZEYBEK'İN DE İSMİ GEÇİYOR

Atasoy'un sabah haberlerinde kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek ancak kulislerde Değirmenci'nin yerine daha önce öğle haberlerini sunan Şule Zeybek'in ismi geçiyor.