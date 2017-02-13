Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Sadin kimdir? Survivor 2017 tüm hızıyla devam ediyor. Reytinglerde birinci sırayı bırakmayan Sadin Bakır hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Survivor Sadin ne iş yapıyor? Survivor Sadin nereli? Survivor Sadin yaşı kaç? Survivor Sadin evli mi? Survivor Sadin kimdir? Survivor Sadin bilinmeyenleri...

Sadin Bakır kimdir?

Sadin Bakır, 1986'da Amasya'da doğdu. Aslen Gaziantep'lidir. Gaziantep Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun. Çocukluğundan itibaren güreş sporuyla ilgilenmektedir. Sadin Bakır, güreşin hayatındaki yerini 'güreş benim için dedelerimden kalan bir mirastır' şeklinde anlatmaktadır.

2002 yılında Ukrayna'da yapılan yıldızlar Greco Romen güreş Avrupa şampiyonasında Türkiye'ye bir altın madalya kazanıran Sadin Bakır, 2005 yılında Litvanya'da yapılan gençler dünya güreş şampiyonasında da bronz madalya almıştır. 8 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Bakır, İBB Spor Kulübü'nde antrenörlük yapmaktadır. Sadin Bakır, aktif spor hayatına yağlı pehlivan gurescisi olarak devam ettirmektedir.

Sadin Bakır, Survivor'a katılma amacını: 'Çünkü hayatım boyunca zor ve Çetin şartlarda mücadele ettim ve bu yarismaninda bana uygun oldugunu düşünerek katılmak istedim. Yeteneklerimi sergileyip basarilarima bir yenisini daha eklemek istiyorum.' şeklinde anlatmıştır.