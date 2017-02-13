Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takvim'in haberine göre, Frankfurt'taki SV Wiesbaden 07 Spor Kulübü ve kanserli çocuklar yararına bir mekanda düzenlenen gecede sahne alması beklenen ünlü şarkıcının konserini iptal ettiğini son anda öğrenen kulüp yetkilileri ve davetliler, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Derici'nin bu hareketi büyük tepki çekti. Menajeri aracılığıyla organizatörlere "Burayı beğenmedim, ahır gibi yerde sahneye çıkamam" dediği öne sürülen Derici'yi bekleyen mekandaki yaklaşık 400 kişi şarkıcıyı ıslıklarla protesto etti.

Gecede sahne almak için 15 bin 500 euro'luk (60 bin lira) ücreti peşin alan Derici, daha sonra ise başka bir kulüpte konser verdi. Derici'nin sahneye çıkmamasından dolayı davetlilere 25 euro'luk (100 lira) bilet ücretleri iade edilirken geceye başka müzisyenlerle devam edildi.

Hüsrana uğrayan İrem Derici'nin hayranları ise sanatçıyı sosyal medyada topa tuttu.